Impallomeni: «Sulla corsa Champions ho un pensiero chiaro»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato la corsa Champions League in Serie A: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della corsa Champions che vede coinvolto anche il Milan:

«La lotta Champions è molto aperta. La sentenza non è ottima per la Juve, perché tiene aperto ancora a una penalità. E ti tiene ancora molto sulla corda. Ho visto Allegri stanco, i giocatori e lui non sanno se è una classifica reale o farlocca. Si fidano poco di questa classifica e si vede. Non se ne può più e hanno ragione, come si può vivere così? Come si fa a lavorare o giocare così? Contro chi giochi? Per che cosa giochi? Uno ad Allegri e a questi giocatori vista la situazione va fatto un monumento. E’ un campionato falsato per la Juventus e per tutte le altre lì»,