Statistiche Milan, 23 risultati utili consecutivi dopo la vittoria a Pisa: eguagliata una striscia storica nella storia dei rossoneri in Serie A

Il Milan continua a scrivere pagine importanti della propria stagione. Con il rendimento attuale di 15 vittorie e 8 pareggi nel campionato in corso, i rossoneri hanno raggiunto quota 23 risultati utili consecutivi in Serie A, eguagliando la terza serie più lunga senza sconfitte nella storia del club in una singola stagione.

Un dato che riporta agli anni d’oro

Secondo quanto riportato da Opta, il Milan non faceva registrare una striscia simile dal periodo compreso tra settembre 1992 e marzo 1993, quando rimase imbattuto per 23 partite consecutive. Davanti a questa sequenza restano soltanto due record ancora più significativi:

la serie di 24 gare senza sconfitte tra dicembre 1950 e maggio 1951

tra la storica imbattibilità di 34 partite nel campionato 1991/92, stagione iconica culminata con lo scudetto

Numeri che riportano inevitabilmente alla memoria epoche di grande solidità e continuità di rendimento.

Continuità e solidità: il segnale della maturità rossonera

Il dato certifica la crescita della squadra sotto il profilo della continuità, elemento spesso decisivo nella corsa ai vertici della classifica. Non si tratta soltanto di vittorie, ma della capacità di evitare passi falsi anche nelle gare più complicate, mantenendo compattezza e concentrazione.

Raggiungere quota 23 partite senza sconfitte non è soltanto un traguardo statistico: è un segnale chiaro della maturità raggiunta dal gruppo. Ora l’obiettivo sarà provare a superare questo limite e avvicinare ulteriormente i primati più prestigiosi della storia rossonera.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale