Connect with us

News

Statistiche Milan, contro il Pisa agguantato un nuovo record nella storia rossonera! In trasferta mai così bene

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

45 minuti ago

on

By

Modric

Statistiche Milan, contro il Pisa agguantato un nuovo record nella storia rossonera! In trasferta mai così bene nelle prime 13 giornate di campionato

Con la vittoria 2-1 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, il Milan ha conquistato la sua 13a vittoria consecutiva in trasferta in Serie A da inizio campionato, un risultato che non solo conferma il grande momento dei rossoneri, ma segna anche un traguardo storico per la squadra.

Un record che mancava dal 2003/04

Secondo i dati di Opta, il Milan non perde in trasferta nelle prime 13 partite di Serie A per la prima volta dal 2003/04, anno in cui ha iniziato a prendere questa stastistica il portale, quando ottennero 10 vittorie e 3 pareggi. Questo dato certifica l’eccellente rendimento della squadra rossonera lontano da San Siro, consolidando la solidità difensiva e la capacità di gestire le partite lontano da casa.

Allegri e il momento magico del Milan

Il dato evidenzia non solo la qualità della rosa, ma anche l’ottimo lavoro di Massimiliano Allegri, che è riuscito a imprimere alla squadra una mentalità vincente anche nelle trasferte più difficili. Il traguardo è un chiaro segno di come il Milan stia proseguendo nel suo cammino verso l’alto, con l’obiettivo di rimanere protagonista in Serie A e in Europa, con la possibilità di continuare a lottare per lo Scudetto.

Con questo successo, i rossoneri continuano a tenere alta la loro ambizione, consapevoli che la continuità nei risultati esterni sarà fondamentale per le sfide che li attendono nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Sono tre le opzioni per sostituire Rabiot col Como. Intanto arrivano news sul prossimo attaccante…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive2 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×