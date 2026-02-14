Statistiche Milan, contro il Pisa agguantato un nuovo record nella storia rossonera! In trasferta mai così bene nelle prime 13 giornate di campionato

Con la vittoria 2-1 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, il Milan ha conquistato la sua 13a vittoria consecutiva in trasferta in Serie A da inizio campionato, un risultato che non solo conferma il grande momento dei rossoneri, ma segna anche un traguardo storico per la squadra.

Un record che mancava dal 2003/04

Secondo i dati di Opta, il Milan non perde in trasferta nelle prime 13 partite di Serie A per la prima volta dal 2003/04, anno in cui ha iniziato a prendere questa stastistica il portale, quando ottennero 10 vittorie e 3 pareggi. Questo dato certifica l’eccellente rendimento della squadra rossonera lontano da San Siro, consolidando la solidità difensiva e la capacità di gestire le partite lontano da casa.

Allegri e il momento magico del Milan

Il dato evidenzia non solo la qualità della rosa, ma anche l’ottimo lavoro di Massimiliano Allegri, che è riuscito a imprimere alla squadra una mentalità vincente anche nelle trasferte più difficili. Il traguardo è un chiaro segno di come il Milan stia proseguendo nel suo cammino verso l’alto, con l’obiettivo di rimanere protagonista in Serie A e in Europa, con la possibilità di continuare a lottare per lo Scudetto.

Con questo successo, i rossoneri continuano a tenere alta la loro ambizione, consapevoli che la continuità nei risultati esterni sarà fondamentale per le sfide che li attendono nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale