Stagione finita per Musacchio, forse anche l’avventura al Milan

Mateo Musacchio ha concluso la propria stagione al Milan: il difensore argentino non rientrerà in tempo dall’infortunio alla caviglia

«Musacchio? La stagione si può considerare terminata purtroppo. Aveva un problema che si portava dietro da diverso tempo e con l’operazione i tempi di recupero si allungano perciò non lo riavrò a disposizione quest’anno». Con queste parole in conferenza stampa Stefano Pioli ha annunciato “stagione finita” per Mateo Musacchio.

Il difensore centrale si è operato alla caviglia e non rientrerà in questa stagione, è probabile che per l’argentino anche l’esperienza al Milan sia terminata viste le tante voci che lo vedono lontano dai colori rossoneri in futuro e il contratto in scadenza nel giugno 2021.