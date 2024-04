Squillaci elogia i francesi del Milan: «Giroud troppo importante, Theo completo, Adli..»

Sébastien Squillaci, ex difensore di Monaco, Siviglia e Arsenal, ai microfoni di TMW ha detto la sua sui francesi del Milan

GIROUD – «Per me non è una sorpresa quello che sta facendo, lo conosco molto bene. Abbiamo giocato anche insieme nell’Arsenal. Sta facendo grandi cose, è inesauribile. Sì, dal mio punto di vista è un giocatore troppo importante per il Milan. Sa fare il suo lavoro, che è quello di segnare, e in più fa giocare bene anche il resto della squadra. Sta facendo anche quest’anno una buona stagione»

THEO HERNANDEZ – «Ha forza, ha velocità, sa fare bene le due fasi: è un giocatore davvero completo e molto forte. Nel suo ruolo, nella posizione che occupa in campo, per me Theo Hernandez è uno dei più forti in assoluto al mondo. Anche con la Francia credo possa fare ottime cose.Lui per me può giocare in qualsiasi top club e in qualsiasi campionato, dunque anche con Real Madrid e Bayern Monaco. Ma è già in una grande squadra come il Milan e in un campionato top come quello italiano »

ADLI – «Yacine è un giocatore giovane, ora sta vivendo un ottimo momento. Tecnicamente lo ritengo un buon giocatore con un’ottima visione di gioco. Adesso ha bisogno di continuità anche a livello di prestazioni. Deve giocare e sfruttare tutte le possibilità che gli vengono concesse. Adli può diventare davvero un giocatore molto importante per il Milan»