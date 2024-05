Tardelli SPIAZZATO: «Non capisco il perché dell’esonero di Pioli dal Milan, su Fonseca ho questa idea»

L’ex giocatore di Juve e Inter, Marco Tardelli, si è espresso così sul futuro della panchina del Milan, da Pioli a Fonseca: le sue parole

Intervenuto dagli studi Rai nel corso di 90° Minuto, Marco Tardelli ha espresso il proprio pensiero riguardo ai cambiamenti che ci saranno sulla panchina del Milan: dopo l’esonero di Stefano Pioli, il tecnico in pole per sostituirlo è l’ex Roma Paulo Fonseca.

PAROLE – «Fonseca? Quando andò via dalla Roma mi è dispiaciuto. Pioli sarebbe potuto stare al Milan non so perché di questa cosa. Con Conte l’avrei cambiato ma probabilmente gli ha chiesto delle cose che loro non gli avrebbero potuto dare».