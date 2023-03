Squalifica Giroud: chi al posto del francese contro l’Udinese?

Ieri Giroud ha rimediato un cartellino giallo che gli costerà la squalifica. Chi giocherà al suo posto contro l’Udinese?

Considerando i numeri degli altri attaccanti suona un piccolo allarme in casa Milan: Ibrahimovic non è pronto a giocare titolare, Origi e Rebic così come Leao non sono in forma con il portoghese che non segna da due mesi. Verdemo su chi Pioli farà ricadere la scleta.