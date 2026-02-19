HANNO DETTO
Squalifica Allegri, Ravezzani non ci sta: «Siamo al paradosso! Allora dovrebbero squalificare ogni domenica…»
Squalifica Allegri, il Giudice Sportivo ferma il tecnico del Milan dopo il caos nel recupero contro il Como
Il verdetto del Giudice Sportivo è arrivato puntuale dopo le scintille di San Siro, confermando un turno di stop per Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan salterà dunque la prossima sfida di campionato contro il Parma per quanto accaduto nel finale del match contro la squadra di Fabregas. Secondo il comunicato ufficiale, l’espulsione è scattata per «essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria», confermando la ricostruzione del parapiglia nato per difendere Saelemaekers.
La decisione ha però sollevato un polverone di polemiche, specialmente per la natura del provvedimento. Molti addetti ai lavori considerano la punizione eccessiva rispetto alla dinamica dell’episodio, che ha visto Allegri protagonista di un diverbio verbale ma senza gesti di violenza fisica.
Squalifica Allegri, la provocazione di Ravezzani sui social
Tra le voci più critiche spicca quella di Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia, attraverso il suo profilo X, ha espresso tutto il suo sconcerto per la rigidità del Giudice Sportivo, mettendo a confronto la squalifica di Allegri con altri comportamenti che restano spesso impuniti sui campi di Serie A.
«Siamo al paradosso. Allegri squalificato un turno per essere uscito dall’area tecnica. Allora dovrebbero squalificare tutti gli allenatori ogni domenica» ha sbottato Ravezzani nel suo post. Il giornalista ha poi rincarato la dose con un paragone amaro sulla gestione disciplinare degli arbitri: «Consentito invece urlare testa di c. all’arbitro. Interessante». Una presa di posizione netta che evidenzia la disparità di trattamento percepita, proprio mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a correre indisturbata verso il titolo grazie ai sette punti di vantaggio sui rossoneri.
