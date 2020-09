Sportmediaset: Nacho torna ad essere un nome papabile per la difesa

Continua il casting per la difesa da parte della dirigenza del Milan e rispunta il nome del centrale del Real Madrid con la formula del prestito

Come ha confermato a più riprese Paolo Maldini, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per ampliare il suo pacchetto arretrato stanti anche le defezioni di Romagnoli e Musacchio, ancora out per infortunio.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Sport Mediaset, oltre al nome di Nastasic, sarebbe tornato in auge anche quello di Nacho, (di cui già si era parlato nelle scorse settimane, ndr) in uscita dal Real Madrid che potrebbe arrivare con la formula del prestito.