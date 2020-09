Sportmediaset: Milan, per Bakayoko si vuol chiudere entro il 17

I rossoneri vorrebbero chiudere la trattativa per arrivare a Bakayoko entro la sfida di Europa League in casa dello Shamrock Rovers

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Sport Mediaset, il Milan sta accelerando per riportare Bakayoko in rossonero; l’obiettivo della dirigenza sarebbe infatti quello di chiudere la trattativa entro la sfida in Irlanda contro lo Shamrock Rovers.

La sfida è in programma per giovedì 17 settembre a Dublino e pertanto ci sono esattamente due settimane di tempo per convincere il Chelsea ad accettare la proposta del Milan.