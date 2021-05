SportMediaset – Milan, c’è il piano B se non fosse confermato Brahim Diaz

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan ha pronta l’alternativa a Brahim Diaz nel caso non si trovasse l’accordo con il Real

Il Milan si cautela per quanto riguarda Brahim Diaz. La conferma dello spagnolo è uno dei pallini su cui la dirigenza sta lavorando maggiormente in vista della prossima stagione, ma trovare la quadra con il Real Madrid non è facile.

Per questo, stando a quanto riportato da SportMediaset, i rossoneri avrebbero rimesso gli occhi su Cengiz Under. Il turco è tornato alla Roma dopo la deludente esperienza al Leicester e per lasciarlo partire i giallorossi chiedono 15 milioni di euro.