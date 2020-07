Il portiere rossonero questa sera taglierà il traguardo delle 200 presenze in rossonero contro quel Sassuolo con cui fece il suo esordio

Il Sassuolo rievoca sempre bei ricordi per Gianluigi Donnarumma che contro i neroverdi fece il suo esordio in Serie A a poco più di 16 anni e stasera, al Mapei Stadium, festeggerà le 200 presenze in maglia rossonera.

Nell’edizione odierna di Sport Mediaset un servizio celebrativo di questi ormai 5 anni a difesa della porta del Milan tra le emozioni di quel 28 ottobre 2015, quando Mihajlovic lo fece esordire e un presente fatto di un rinnovo di contratto per continuare la sua avventura in rossonero con l’auspicio di aumentare la bacheca dei trofei, per ora ferma alla Supercoppa Italiana di Doha 2016.