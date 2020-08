Sportmediaset: Ibra e Gigio i pilastri per la prossima stagione

Il portiere e il centravanti saranno due delle colonne portanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione

Agli antipodi per ruolo, uno portiere e l’altro centravanti, per carta d’identità, uno 21 l’altro 39 ma uniti dall’importanza che hanno all’interno dell’ossatura della squadra; sono Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Stando all’edizione odierna di Sport Mediaset, i due, entrambi rappresentati da Mino Raiola sono considerati dalla dirigenza del Milan come i pilastri su cui far poggiare la squadra 2020/21, motivo per cui si sta lavorando per il rinnovo di contratto, con la precedenza per quello di Ibra, in scadenza a fine mese, per poi pensare a Gigio, che invece scadrà a giugno 2021.