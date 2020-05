Sportmediaset: è arrivato il momento di Rafael Leao

E’ arrivato il momento della verità per il giovane attaccante portoghese, chiamato a sostituire Ibrahimovic al centro dell’attacco del Milan.

In attesa di conoscere le scelte di Pioli sul modulo da adottare senza Zlatan Ibrahimovic, di certo è già stato individuato l’uomo che sostituirà lo svedese nell’attacco del Milan: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, come riporta Sport Mediaset, dovrà di fatto caricarsi la squadra sulle spalle e giustificare il cospicuo investimento fatto in estate che al momento però ha avuto una resa ben al di sotto delle aspettative con soli due gol in campionato. Da stabilire se sarà impiegato da prima punta in un 4-2-3-1, in coppia con Rebic nel 4-4-2 oppure esterno nel 4-3-3 ma di sicuro Leao sarà in campo molto e dovrà aiutare il Milan nella rincorsa europea.