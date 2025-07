Sportiello saluta il Milan e torna all’Atalanta: un addio con gratitudine e la Supercoppa nel cuore

Condividi via email

Sportiello, dopo il ritorno all’Atalanta, ha voluto salutare il Milan sui propri profili social: bellissime le parole dell’estremo difensore

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena e cambi di maglia significativi. In casa Milan, dopo due stagioni, si è consumato l’addio di Marco Sportiello, il portiere nato a Desio che ha deciso di fare ritorno alla sua ex squadra, l’Atalanta. Contemporaneamente, il Diavolo ha prontamente risposto ingaggiando Pietro Terracciano come nuovo secondo di Mike Maignan, un chiaro segnale della volontà della società di mantenere alta la qualità della rosa.

Sportiello, nonostante il suo ruolo di riserva, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri e ha voluto esprimere la sua gratitudine attraverso una lettera aperta affidata alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole risuonano di sincero affetto e riconoscenza per l’opportunità ricevuta e per i momenti indimenticabili vissuti a Milano.

“Caro Milan, ti dedico queste parole perché voglio dirti grazie. Ho vissuto momenti indimenticabili. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutta la società per avermi dato questa possibilità. Sono grato anche a voi tifosi. È stato un privilegio poter giocare a San Siro e sentire tutto il vostro amore e la vostra passione per questa gloriosa maglia. Con affetto, Marco Sportiello.”

Questa dichiarazione sottolinea il legame profondo che Sportiello ha saputo costruire con l’ambiente milanista, nonostante un impiego non costante. La sua professionalità e il suo impegno, quando chiamato in causa, sono sempre stati innegabili, rendendolo un elemento affidabile e prezioso per la squadra.

Secondo quanto riportato da TMW, l’operazione che ha riportato Sportiello a Bergamo si è conclusa per una cifra di un milione di euro. Un investimento che l’Atalanta ha ritenuto opportuno per assicurarsi un portiere di esperienza e qualità, già profondamente legato al club nerazzurro.

Durante la sua permanenza al Milan, Sportiello ha avuto la soddisfazione di alzare al cielo un trofeo importante: la Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio. Un momento di gloria che ha coronato il suo percorso in rossonero e che rimarrà per sempre impresso nella sua memoria.

Anche il comunicato ufficiale del Milan, rilasciato in concomitanza con la cessione, riflette la stima e il rispetto che il club nutre per il giocatore: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello all’Atalanta BC. Il Club ringrazia Marco per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.”

Questa cessione, gestita sotto l’attenta supervisione del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e in accordo con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, evidenzia la strategia del club di ottimizzare la rosa e di inserire profili funzionali alle nuove direttive tecniche. L’arrivo di Terracciano, un portiere anch’esso affidabile e con esperienza nel campionato italiano, conferma la volontà del Milan di garantire a Mike Maignan un sostituto di valore in caso di necessità, mantenendo alta la competitività del reparto. Il saluto di Sportiello al Milan è un esempio di come anche i ruoli secondari possano lasciare un impatto significativo, fatto di dedizione, professionalità e un sincero amore per il calcio.