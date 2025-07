Sportiello Milan, l’indiscrezione è da non credere! Furlani inflessibile, cosa è successo nella trattativa con l’Atalanta

Sportiello Milan, clamorosa indiscrezione sul ritorno del portiere all’Atalanta: i rossoneri hanno incassato un milione di euro

Il calciomercato estivo continua a scaldare gli animi dei tifosi e la giornata di ieri, giovedì 18 luglio 2025, ha segnato un cambiamento significativo tra i pali di Casa Milan. Con un doppio annuncio ufficiale, la porta rossonera si è parzialmente rinnovata, vedendo un addio e un nuovo arrivo. Protagonisti di questo avvicendamento sono stati Marco Sportiello, che ha fatto ritorno all’Atalanta, e Pietro Terracciano, prelevato dalla Fiorentina, destinato a ricoprire il ruolo di nuovo vice Mike Maignan. Questa operazione conferma la strategia di rafforzamento voluta dalla dirigenza rossonera, ora guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri al timone della squadra.

Il Ritorno di Sportiello all’Atalanta: Dettagli dell’Operazione

Dopo due stagioni trascorse in rossonero, Marco Sportiello ha salutato il calciomercato Milan per fare ritorno all’Atalanta, club che lo ha lanciato nel calcio che conta. L’indiscrezione circolata nei giorni scorsi ha trovato conferma nella giornata di questa mattina, venerdì 19 luglio 2025, grazie a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com. La testata giornalistica ha svelato i dettagli dell’operazione, specificando che il Milan ha ceduto Sportiello per la cifra di un milione di euro. Questa informazione è di fondamentale importanza poiché smentisce le voci iniziali che parlavano di una rescissione consensuale del contratto tra il giocatore e il club. La cessione a titolo definitivo, seppur per una cifra non elevata, permette al Milan di realizzare una plusvalenza minima e di liberare un posto nella rosa, alleggerendo al contempo il monte ingaggi. Per Sportiello, il ritorno a Bergamo rappresenta un’opportunità per ritrovare un ambiente familiare e, potenzialmente, un maggiore spazio in campo, dopo aver ricoperto il ruolo di vice Maignan con grande professionalità ma con poche occasioni per mettersi in mostra.

Pietro Terracciano: Il Nuovo Numero Due del Milan

Contemporaneamente all’addio di Sportiello, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Terracciano dalla Fiorentina. Un innesto mirato a colmare il vuoto lasciato dal portiere bergamasco e a garantire un valido supporto a Mike Maignan, l’indiscusso titolare della porta rossonera. Terracciano, con la sua esperienza e le sue ottime prestazioni dimostrate con la maglia viola, rappresenta una scelta oculata da parte della dirigenza milanista, in piena sintonia con le direttive del nuovo DS Igli Tare. La sua presenza garantirà una sicurezza maggiore in caso di assenza o necessità di turnover per Maignan, un aspetto cruciale per affrontare al meglio le numerose competizioni che attendono il Milan nella prossima stagione. L’arrivo di Terracciano sottolinea l’attenzione del club nel dotarsi di una rosa completa e competitiva, in ogni reparto, sotto la guida tattica di Massimiliano Allegri.

Le Mosse del Milan nel Mercato: Una Strategia Chiaro-Scuro

Queste prime mosse di mercato in porta riflettono una precisa strategia del Milan: ottimizzare la rosa e inserire elementi funzionali al progetto sportivo. L’addio di Sportiello per un milione di euro dimostra la volontà di monetizzare anche da situazioni marginali, mentre l’arrivo di Terracciano a costi probabilmente contenuti evidenzia la ricerca di un rapporto qualità-prezzo favorevole. L’opera del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è solo all’inizio, ma queste operazioni preliminari delineano un approccio attento alle finanze e alle esigenze tecniche. Con Massimiliano Allegri in panchina, il Milan punta a una stagione di riscatto e di successi, e ogni singolo tassello della rosa, inclusi i portieri, sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La sessione di calciomercato è ancora lunga e si attendono ulteriori colpi in entrata e in uscita per completare l’organico.