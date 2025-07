Sportiello Milan, ufficiale la cessione all’Atalanta: il comunicato del club rossonero

Sportiello Milan, è ufficiale la cessione del portiere italiano all’Atalanta: il comunicato del club rossonero

La notizia era nell’aria da tempo e ora è ufficiale: Marco Sportiello lascia il calciomercato Milan per fare ritorno all’Atalanta. Un trasferimento che segna un gradito ritorno per il portiere, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e con una lunga storia con il club orobico. L’annuncio è stato dato congiuntamente dai due club, confermando la cessione a titolo definitivo.

Il Milan ha comunicato la partenza di Sportiello tramite una breve nota sul proprio sito web: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello all’Atalanta BC. Il Club ringrazia Marco per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.” Un messaggio di saluto che evidenzia il rispetto per il portiere, che pur avendo avuto un ruolo di riserva al Milan, ha sempre mostrato dedizione e serietà.

La conferma dell’avvenuto trasferimento è arrivata anche dall’Atalanta, che ha riaccolto con entusiasmo Sportiello. La nota ufficiale del club bergamasco esprime tutta la felicità per questo “gradito ritorno”: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello, che ha scelto il 57 come numero di maglia.” Un numero significativo, che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il portiere a Bergamo.

La storia di Sportiello con l’Atalanta è profonda e radicata. Non solo è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ma ha anche vestito la maglia dell’Atalanta in diverse fasi della sua carriera: dal 2013 al gennaio 2017 e poi ancora dal 2019 al 2023. Durante questi periodi, ha fatto il suo esordio in Serie A e ha totalizzato un impressionante numero di presenze: 137 tra tutte le competizioni in sette stagioni e mezzo. Tra queste, spiccano la storica partita di Valencia valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2019/20 e il successivo quarto di finale contro il Paris Saint Germain, momenti che hanno segnato la storia recente dell’Atalanta.

Il ritorno a Bergamo avviene con un bagaglio d’esperienza importante. Sportiello vanta oltre duecento presenze in Serie A totalizzate finora in carriera, per l’esattezza 208, accumulate non solo con l’Atalanta e il Milan, ma anche con Fiorentina e Frosinone. Questa vasta esperienza lo rende un elemento di sicura affidabilità e un punto di riferimento per la squadra. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro hanno rivolto un caloroso bentornato a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – con la maglia nerazzurra.

Questo trasferimento è un ottimo affare per l’Atalanta, che si assicura un portiere di esperienza e qualità, già profondamente legato all’ambiente. Per Sportiello, rappresenta l’opportunità di tornare a casa e di mettersi nuovamente in gioco in un contesto che conosce bene e in cui è apprezzato. L’addio al Milan, seppur breve, gli ha permesso di aggiungere un altro tassello alla sua carriera, ma è evidente che il suo cuore sia sempre rimasto a Bergamo.