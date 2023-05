Spezia Milan, UFFICIALE: ecco chi non sarà del match. Thiaw era diffidato e con il giallo preso conto la Lazio, salterà la trasferta

Il giudice sportivo ha deciso in vista di Spezia Milan , prossima partita di campionato dei rossoneri.

Squalificati per una giornata Malick Thiaw in casa rossonera e Agudelo per lo Spezia.