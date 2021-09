Spezia Milan probabili formazioni: le possibili scelte di Pioli

Le probabili formazioni di Spezia Milan. Serata di vigilia per Stefano Pioli, che però non ha ancora sciolto qualche dubbio

Serata di vigilia di Spezia Milan. Nella giornata di oggi Stefano Pioli ha lasciato qualche indizio in conferenza stampa sulla probabile formazione che scenderà in campo domani al Picco, ma resta ancora qualche dubbio. La prima grossa novità sarà il possibile esordio di Daniel Maldini da titolare in Serie A nel tridente insieme a Leao e Saelemaekers. Turno di riposo dunque per Brahim Diaz.

Olivier Giroud torna tra i convocati ed a sorpresa partirà dal 1′, mentre in difesa rientra Tomori al fianco di Romagnoli. Confermato Kalulu sull’out di destra. A centrocampo non si tocca Tonali mentre è staffetta tra Kessiè e Bennacer. Domani dovrebbe toccare all’ivoriano.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.