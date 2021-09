Spezia Milan 1-2 : ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Spezia Milan 1-2 grazie alle reti di Daniel Maldini e Brahim Diaz . Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina

Il Milan ha battuto lo Spezia grazie alle reti di Daniel Maldini e Brahim Diaz tutte nella ripresa. Il migliore in campo, secondo i giornali sportivi è proprio lo spagnolo: «Entra e risolve come un titolare vero qual’è diventato. Quanto è livietato Diaz in un anno. Non è più il trequartista giocoso e basta è diventato un gicatore vero».

Ottima prova anche per Leao, Saelemaekers,Daniel Maldini e Kalulu (7). Molto bene Maignan e Tonali (6,5). Sufficiente per Tomori, Bennacer e Romagnoli (6). Non arrivano alla sufficienza invece Rebic, Giroud e Pellegri (5,5) tutti da rivedere.