Spezia Cremonese 2-3: gli ospiti compiono l’impresa e tornano in Serie A

Spezia Cremonese 2-3: clamorosa impresa degli uomini di Stroppa che tornano in Serie A. Di seguito il resoconto del match

La Cremonese ha conquistato la promozione in Serie A dopo aver sconfitto lo Spezia 3-2 nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. La squadra di Giovanni Stroppa, ex Milan, ha ribaltato lo 0-0 dell’andata e ha dimostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi.

La partita si è svolta in modo emozionante, con la Cremonese che ha preso il comando grazie alle reti di De Luca e Vazquez, per poi consolidare il vantaggio con la doppietta di De Luca. Tuttavia, lo Spezia non si è arreso e ha segnato due gol in un minuto con Pio Esposito e Vignali, ma non è stato sufficiente per rimontare.

La Cremonese torna così in Serie A dopo una stagione intensa e coronata con un successo importante. Per Giovanni Stroppa, si tratta della seconda promozione in Serie A in carriera, sempre conquistata attraverso i playoff.