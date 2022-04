Spalletti: «Ora abbiamo meno possibilità per lo Scudetto». Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa

Le parole di Luciano Spalletti sulla lotta scudetto in conferenza stampa all’antiviglia di Napoli Roma. Ecco le sue parole:

«Non possiamo giocare le partite che hanno giocato ieri sera gli avversari. Anzi, pensare di poterlo fare diventa pericoloso perché è un dispendio di energie maggiore. Noi potevamo provare a non perdere la partita con la Fiorentina. Però poi anche quella lì è andata. Naturalmente per i numeri queste due vittorie riducono le nostre possibilità, ma per quanto riguarda le nostre intenzioni non cambia niente. Dobbiamo provare a vincere la partita, qualsiasi sia il nostro avversaria. Cambiava qualcosa vincere con la Fiorentina, ora pensiamo alla prossima».