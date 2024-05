Milan Genoa: Giroud contro il tabù, l’attaccante mette nel mirino questo obiettivo

Domenica pomeriggio il Milan affronterà il Genoa in campionato. Giroud sfida il tabù, l’obiettivo nel mirino dell’attaccante

Il Milan si prepara a scendere in campo domenica pomeriggio nel match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2023-24 contro il Genoa. In vista del calcio d’inizio Olivier Giroud punta a sfatare un tabù:

contro il grifone non ha mai segnato ne servito assist in campionato. Qualora dovesse riuscirci nella partita di San Siro come gli capitò in Coppa Italia, raggiungerebbe un importante traguardo: quello di aver preso parte ad almeno ad una rete contro ogni squadra di questa Serie A.