Spal-Milan: promossi Calhanoglu e Paquetà, bocciati Gabbia e Rebic

Spal-Milan: promossi nella serata di ieri Lucas Paquetà, Calhanoglu, Leao e Saelemaekers, bocciato questa volta Rebic, male Gabbia, i voti

Ieri sera i rossoneri a Ferrara contro la Spal hanno conquistato un punto amaro ma allo stesso tempo importante per come si era messo il match. Ecco i voti dei giornali sportivi.

Il migliore in campo sarebbe Rafael Leao, entrato dalla panchina, è diventato subito decisivo con un gol che ha aperto la rimonta rossonera (6.5). Promossi anche Calhanoglu (onnipresente), Saelemaekers e Lucas Paquetà, quest’ultimo in grande spolvero e rivitalizzato. Prova sufficiente per Ibrahimovic (entrato a mezzora dal termine), Castillejo, Romagnoli, Donnarumma e Bennacer (6). Non pienamente sufficiente Theo Hernandez, Kessie e Calabria (5.5). Bocciato in questa sfida Rebic (5). Male ancora una volta Gabbia (5), il peggiore, addormentato sull’ 1-0 Spal.