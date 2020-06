Pagelle quotidiani sportivi: super Calhanoglu, Gabbia da rivedere

Pagelle quotidiani sportivi: Hakan Calhanoglu risulta il giocatore più in forma, mentre Gabbia si è visto ancora un po’ acerbo, i voti

Come riportano i giornali sportivi, il Milan ieri ha dilagato a Lecce, vincendo ben 1-4 con reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Ecco le pagelle rossonere:

Il migliore del match è senza alcun dubbio Calhanoglu (7.5), che non da punti di riferimento agli avversari, propiziando tre reti. Benissimo anche Castillejo, Rebic e Bennacer (7). Bene anche Bonaventura, Leao, Kjaer, Theo Hernandez e Kessie (6.5). Sufficiente prova per Romagnoli e Conti (6). Non sufficiente invece per Gabbia (5.5), deve ancora maturare.