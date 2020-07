Gazzetta: Rafael Leao entra e segna come a Lecce

Gazzetta dello Sport: giovedì 2 luglio, Rafael Leao subentra dalla panchina e sigla il gol che riapre la gara contro la Spal

Rafael Leao segna ancora, questa volta contro la Spal, dando speranza al Milan per conquistare almeno un punto, pareggio che in fin dei conti è arrivato, grazie ad un autogol di Vicari.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il portoghese è subentrato dalla panchina, come a Lecce. Se in quel caso la rete ha stroncato le speranze di rimonta dei pugliesi, ieri contro i ferraresi ha dato vitalità ai rossoneri.