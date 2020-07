Paquetà titolare contro la Spal: Leao e Saelemaekers armi dalla panchina

Lucas Paquetà in campo questa sera contro la Spal: le altre novità riguardano la difesa con Calabria e Gabbia in campo dal primo minuto

Stefano Pioli sceglie di utilizzare un po’ di turnover per la sfida di questa sera sul campo della Spal (qui le formazioni ufficiali). Contro i ferraresi, il tecnico emiliano ha scelto di puntare su Calabria terzino destro e Gabbia difensore centrale al posto dello stoico Kjaer, in campo nonostante l’infortunio nell’ultima gara contro la Roma.

A centrocampo spazio ancora alla coppia di metronomi Bennacer e Kessié, mentre sulla trequarti è Paquetà la novità della giornata: il brasiliano prende il posto di Bonaventura mentre ad affiancarlo ci saranno Calhanoglu e Castillejo in appoggio dell’unica punta Rebic. Solo panchina per Alexis Saelemaekers, il terzino insieme a Rafael Leao saranno le armi in più a partita in corso.

MILAN (4-2-3-1). G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.