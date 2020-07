Formazioni ufficiali SPAL Milan: le scelte di Di Biagio e Pioli per questo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali SPAL Milan: le scelte di Di Biagio e Pioli. Il tecnico rossonero decide di adoperare un massiccio turnover. Sulla fascia destra Calabria prende il posto di Conti. Al fianco di Romagnoli ci sarà invece Gabbia, mentre sulla sinistra confermato Theo Hernandez. Nessun riposo per la coppia di centrocampo formata ancora da Bennacer e Kessie. Nessuna novità anche sulla trequarti: nuova panchina dal primo minuto per Alexis Saelemaekers, dentro Castillejo, Calhanoglu e rientro tra i titolari di Paquetà con Rebic confermato invece in avanti.

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomović; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Floccari, Petagna. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Fares, Cionek, Salamon, Tunjov, Missiroli, Castro, Murgia, Strefezza, Cuéllar, Cerri. Allenatore: Di Biagio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Çalhanoglu; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Saelemaekers, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SPAL-Milan, i precedenti con Mariani

Spal-Milan, è Maurizio Mariani l’arbitro designato per dirigere il match in programma mercoledì alle 21.45 dei rossoneri a Ferrara. A coadiuvare il fischietto di Aprilia ci saranno Costanzo e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al Var Pairetto e Mondin. Precedenti positivi per il Milan con Mariani: 8 gare con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; stesso numero di precedenti anche per la Spal che però ha un bilancio decisamente peggiore: 1 vittoria, 1 pareggio e ben 6 sconfitte.