Spadafora: «Nessuna certezza che si concluda il campionato»

Intervistato ai microfoni di La7, il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato del futuro prossimo della Serie A: «Ce la possiamo fare a portarlo regolarmente a termine, ma non posso avere la sicurezza che si arrivi fino in fondo. Non abbiamo certezze in questo momento, né sulla Serie A né su altri sport.

La Lega Calcio deve trovare un piano B e un piano C. Bolla come in NBA? Quando ci sono stati vari casi di Covid nei giorni scorsi ho parlato del protocollo, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla».