Southgate: «Abraham e Tomori? Gran potenziale» – VIDEO

Southgate, intervenuto in conferenza stampa nel post partita di San Marino Inghilterra ha parlato di Tomori e Abraha. Eco le sue parole:

ABRAHAM – «Ci piaccino entambi i giocatori. Tammy Abraham sta lottando duramente per essere in squadra. Nell’ultimo mese ha alternato le prestazioni, l’ultima gara con la Roma è stata buona: ha fatto un assist, conquistato un rigore che non è estato dato e anche segnato. Ha fatto un buon pressing, ha mostrato tutta la sua fame questa sera, deve solo continuare a crescere. Lo farà in un campionato dove è difficile ssegnare e bisogna lottare per trovare spazi».

TOMORI – «Tomori ci piace molto e sta facendo bene. Lui è uno dei tre o quattro giovani centrali che possono provare a rubare il posto ai quattro che sono già con noi. Dobbiamo seguire i più giovani e dargli delle opportunità in modo da sfidare chi è già nel gruppo. Entrambi i giocatori hanno un orrimo potenziale»