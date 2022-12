Souness incensa Messi: le parole dello scozzese

Graeme Souness, ex centrocampista scozzese della Sampdoria, ha parlato in merito al Mondiale di Lionel Messi: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Daily Mail, Graeme Souness ha parlato così di Messi:

«Messi potrebbe non avere l’esplosione di Mbappé durante lo sprint, ma ha un cervello diverso da tutti gli altri ed è dotato di una tecnica incredibile, per non parlare del coraggio. Cammina in campo e vede ciò che nessun altro vede. La più grande risorsa di Mbappe è la sua potenza esplosiva, ma non potrà fare meglio. Non diventerà più veloce man mano che invecchia. Solo più lento. La grande domanda è: sarà in grado di cambiare il suo gioco man mano che la sua velocità diminuisce?».