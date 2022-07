Sottil su Udinese-Milan: «Lavoriamo per farci trovare pronti». Le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, è proiettato già al match contro il Milan. Le sue parole a Dazn.

«Promesse per la stagione? Quello che posso mantenere, ovvero lavorare duro per farci trovare subito pronti fin dalla prima partita in Coppa Italia e la trasferta a Milano con il Milan.»