Sorteggi Champions, Milan e Inter entrambe in casa? I due scenari. Ecco cosa dice il regolamento UEFA su chi giocherà prima in casa

Domani a Nyon ci saranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League: nelle urne presenti sia Milan sia Inter. Secondo il regolamento UEFA, se una squadra gioca in casa o meno il primo turno lo decide l’ordine di estrazione, con la premessa che non si possono giocare due partite nella stessa settimana a San Siro. Cosa succede, però, in caso venissero estratte entrambe per prime o per secondo?

Essendo il Milan entrato in questa edizione della Champions League da Campione di Italia, quindi in una fascia superiore rispetto all’Inter, si invertirà: se entrambe usciranno come prime estratte, il Milan giocherà in casa l’andata; se entrambe usciranno come seconde estratte, la partita in casa nel primo turno spetterà all’Inter. Lo scrive gazzetta.it.