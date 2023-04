Sormani: «Leao calciatore speciale. Sulla Champions…». L’ex rossonero ha elogiato il portoghese e ha parlato del cammino europeo

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Angelo Benedicto Sormani ha parlato di Milan e di Rafael Leao.

Ecco le sue parole: «Ha le potenzialità per segnare anche di testa, ma in velocità spiccano le sue principali qualità. Leao è un calciatore speciale se vuoi ripartire immediatamente. La speranza è che rimanga al Milan. Leao può portare il Milan alla vittoria della Champions? Certo. Pioli se la gioca, le avversarie non sembrano così superiori ai rossoneri»