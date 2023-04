Infortunio Solbakken: le condizioni in vista del Milan

Solbakken ha svolto oggi gli accertamenti medici che hanno confermato la lussazione della spalla, salta il Milan?

Secondo quanto riportsto dall’ Ansa, la Roma, per ora, ha escluso l’operazione, scegliendo la terapia conservativa. Il calciatore non sarà comunque a disposizione per la gara con l’Udinese di domenica e sarà quasi impossibile vederlo in campo anche la settimana dopo contro l’Atalanta a Bergamo. Punta al recupero contro il Milan