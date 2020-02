Social, Milan Femminile: Il gol del mese di febbraio è di Valentina Giacinti

Il Milan tramite i social, twitter in particolare ha pubblicato la classifica dei tre gol più belli del Milan femminile nel mese di febbraio. Vince questa classifica Valentina Giacinti, con un diagonale nel derby contro le neroazzurre dell’Inter Women’s.

Al secondo posto si classifica Linda Tucceri Cimini, con un sinistro defilato contro il Tavagnacco. Al terzo posto, con un’incornata decisa contro la Fiorentina Women’s, si è classificata Deborah Salvatori Rinaldi.

