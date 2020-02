Social, Milan contro il Razzismo: «Lin Francesco uno di noi !»

Il Milan ha fatto un bel gesto nel match contro il Verona. La società rossonera ha invitato Lin Francesco, un ragazzo cinese che durante una partita di calcio dilettantistico è stato insultato da un avversario usando il coronavirus come insulto. Il ragazzo ha dichiarato di aver chiesto il cambio perchè demoralizzato e colpito nell’orgoglio.

Il Milan lo ha invitato alla partita e il giovane Lin ha assistito da bordocampo al match. Un bel gesto contro il “razzismo da coronavirus”.

Ignorance is best fought with love and a good game of football. Lin Francesco is one of our own! 🔴⚫️

Come si risponde all’ignoranza? Con la passione per il calcio. Lin Francesco uno di noi! 🔴⚫️#SempreMilan pic.twitter.com/5VwCwdbY9n

— AC Milan (@acmilan) February 11, 2020