Social – Il Milan ricorda Cesare, il primo della dinastia Maldini

Nato a Trieste nel 1932, è stato una bandiera del Milan e una bandiera del calcio italiano. Oggi avrebbe compiuto 88 anni e sarebbe stato felice e orgoglioso del suo nipotino Daniel che domenica scorsa contro il Verona ha esordito con la maglia del Milan.

Cesare porta sulle spalle 347 presenze nel Milan e con questo club ha vinto 4 Campionati Italiani e una Coppa dei Campioni da giocatore mentre da allenatore ha vinto una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Tanti auguri Cesare.

Remembering Cesare, the founder of the Maldini dynasty, who would have turned 88 today 🔴⚫

Nel ricordo di Cesare, primo della dinastia Maldini, che oggi avrebbe compiuto 88 anni 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/mlCyLZkh9Y

