Social, il Milan fa gli auguri a Ricardo Kakà – FOTO

Il Milan ha voluto pubblicare un post per celebrare il nuovo arrivo in famiglia per Ricardo Kakà, divenuto nuovamente padre. Ecco il messaggio dei rossoneri sui social:

Congratulations to @KAKA and his family for the new arrival: Esther 🎀

Congratulazioni a Ricky e alla sua famiglia per la nuova arrivata, Esther 🎀

Parabéns