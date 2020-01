I tre Gol più belli del Milan sono su Twitter. Il Milan ha postato un video con i tre gol più belli del mese di gennaio. Sul podio Ibrahimovic, Castillejo e al primo posto Theo Hernandez!

It’s been a great January for us, let’s look back at our best goals. Can you think of any better? 🔝⚽

Ecco i nostri migliori gol di gennaio. Siete d’accordo? 🔝⚽#SempreMilan pic.twitter.com/P9Go3mRXd3

— AC Milan (@acmilan) January 31, 2020