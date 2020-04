Secondo quanto affermato dalla redazione di Sky Sport, anche la Roma è pronta a trattare con il Milan l’acquisto di Mario Gotze dal BVB

Mario Gotze fa gola, il fantasista tedesco è finito nel mirino del Milan contestualmente al rilancio delle quotazioni di Ralf Rangnick nella prossima stagione. Sulle tracce del classe ’92 non c’è tuttavia solo il Milan, ma anche la Roma che nelle ultime ore sembra aver mosso importanti passi in vista della scadenza di contratto di Gotze con il Borussia Dortmund prevista per il prossimo 30 giugno.

I procuratori di Mario Gotze stanno sondando il terreno in giro per l’Europa e da parte di Milan e Roma sembrerebbero essere arrivati i feedback maggiormente positivi. Il vero ostacolo per l’approdo di Mario Gotze in rossonero resta tuttavia lo stipendio: il tedesco guadagna infatti attualmente 7 milioni di euro, una cifra troppo alta se si dovesse puntare al rinnovo di Gigio Donnarumma.