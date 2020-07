SkySport Austria – Rangnick in pressing a Salisburgo per Szoboszlai

Nella giornata di ieri Rangnick sarebbe stato a Salisburgo alla festa dell’ominimo club della Redbull e avrebbe parlato con Szoboszlai

Un obiettivo conclamo ormai da tempo del Milan è l’esterno del Salisburgo Szoboszlai per il quale quale l’ormai futuro tecnico-dirigente rossonero Rangnick è pronto a far di tutto per portarlo in Italia e strapparlo alla concorrenza.

Infatti nella giornata di ieri il tedesco si trovava a Salisburgo, secondo quanto riportato da SkySport AT, alla festa del club austriaco per il quale, più nello specifico alla RedBull, lavora come responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico (il Salisburgo è sotto il loro controllo) e avrebbe parlato approfonditamente con Szoboszlai per convincerlo ad accettare il progetto Milan.