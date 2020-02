Sky, Maldini: «Coppa Italia? Obiettivo stagionale, Rangnick? Non da Milan»

Sky Sport: Paolo Maldini ha rilasciato una breve intervista sul momento rossonero e il prossimo match di Coppa Italia contro la Juventus

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnico-sportiva. Ecco le sue parole.

Sulla Coppa Italia: «È una semifinale. È un match importante. È uno dei due obiettivi della stagione, l’altro è l’accesso diretto all’Europa League. Affronteremo una squadra che ha dominato negli ultimi 7/8 anni in Italia, sotto una cornice di 70mila spettatori. Significa che i tifosi, ancora una volta sono sempre vicini alla squadra».

Sul derby: «È stato un primo tempo fantastico. Il migliore degli ultimi cinque anni. Abbiamo affrontato l’Inter che è primo in classifica in Italia. Ci sono state delle mancanze e noi lavoriamo per migliorare per eliminare certi errori che ti costano una gara, che per certi versi pareva già vinta. L’esperienza aiuta. Noi siamo una squadra giovane. Penso che l’inserimento di Ibrahimovic e Kjaer possa aiutare, ma non bastano».

Su Ibrahimovic: «Mi sta sorprendendo. È un campione, non è mai facile a 38 anni avere un livello alto nel campionato italiano. Lui ci sta riuscendo».

Su Pioli: «Siamo molto contenti. È entrato in un momento difficile, con poche certezze. Si è imposto, ha fatto crescere i ragazzi giovani. Ha dato mentalità alla squadra. Futuro? Tutti noi dipendiamo dai risultati, dirigenti, allenatore e giocatori. Dobbiamo restare uniti sino al termine della stagione, poi a giugno tireremo le somme insieme».

Su Rangnick: «Ho letto, ma da direttore dell’area tecnico-sportiva, con il dovuto rispetto, penso non sia da associare al Milan».

Sul futuro: «Stiamo lavorando per portare il Milan al massimo. Il monte ingaggi è calato, la rosa è più giovane e abbiamo fatto già registrare qualche plusvalenza».