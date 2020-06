Sky: il Milan studia la formula per l’addio di Maldini

Secondo la pay-tv, Gazidis starebbe studiando la soluzione più morbida possibile per accompagnare Paolo Maldini alla porta

Che l’avventura tra Paolo Maldini e il Milan sia ormai arrivata al capolinea, è cosa nota. Il problema però è trovare la formula per la separazione tra l’ex capitano e la società di via Aldo Rossi.

Come riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, per evitare di distrarre troppo la squadra in vista della ripresa della Serie A, l’ad Ivan Gazidis sta studiando la formula più soft per l’addio di Maldini, in attesa di accogliere Ralf Rangnick.