Sky – Accordo trovato tra Reina e la Lazio: contratto biennale

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Pepe Reina dopo aver chiuso definitivamente le porte al Valencia è pronto ad approdare alla Lazio.

Secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, l’estremo difensore rossonero ha raggiunto l’accordo con la società di Claudio Lotito e Tare: contratto di due anni che porterà nelle casse rossonere un risparmio di circa 5 milioni di euro lordi.

Pepe Reina has agreed a two-years contract with Lazio. He’s joining from AC Milan to play Champions League again – deal done. Here we go 🤝🇪🇸 @SkySport #Lazio #Reina #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2020