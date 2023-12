Simic a Sky: «È un sogno. Pioli mi ha detto questo, sul mio idolo e l'esordio...»

Simic a Sky: «La stagione non è finita, dobbiamo continuare così. Sull’Europa League…». Le parole del rossonero

Il difensore del Milan Simic ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro il Monza.

SUL GOL – «In campo non sentivo niente. Mi è arrivata la palla e ho segnato. Sono contento di aver aiutato la squadra e adesso continuerò a lavorare».

SULL’ESORDIO – «Era una sogno e ancora di più segnare. Ho lavorato tanto per questo momento e sono contento».

ESULTANZA GENITORI – «Sono contento per i miei genitori che mi aiutano da sempre. Siamo tutti insieme qui a Milanello e mi aiutano ogni giorno. Sono grato e contento che la reazione è stata questa. Mi sa che ci abbracceremo e nessuno parlerà. Mia madre sicuramente piangerà».

RAPPORTO CON PIOLI – «Mi ha detto di essere sul pezzo e tenermi pronto. Io stavo lavorando duramente ogni giorno e adesso sono felice perchè avevo l’occasione di fare l’esordio».

DIFFERENZE CON LA GERMANIA – «A livello tattico è un’altra cosa. Qua siamo una famiglia, sono contento che ho la possibilità di giocare qui».

IDOLO AL MILAN- «Maldini è anche il mio idolo, da quando sono piccolo guardavo i suoi video. E’ un onore essere qui e faccio tutto per ripagare e dare il meglio».

ARRIVO AL MILAN – «Io ero in palestra, mio papà mi ha chiamato e mi ha detto che il Milan mi voleva. Io non ci credevo, poi sono tornato a casa e ne ho parlato per ora con lui».