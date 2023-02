Shevchenko sui social: «Ringrazio United Onlus» – FOTO

Desidero ringraziare United Onlus per lo straordinario supporto dato in occasione della serata benefica “United for Ukraine”.

I fondi raccolti permetteranno di ricostruire lo stadio di Irpin, nel mio martoriato paese. 🇺🇦

