Shevchenko: «Mi ispiro agli allenatori che ho avuto. Ho sentito Galliani»

Andriy Shevchenko si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Genoa. Le sue dichiarazioni

«L’Italia è un Paese importante dal punto di vista calcistico. La scuola italiana è importante. Per me lavorare con allenatori come Ancelotti, Zaccheroni e Cesare Maldini è stata una grande esperienza. Venire ad allenare in Italia vuol dire entrare nel mondo del calcio italiano per poter sfidare i grandi tecnici che lavorano adesso in Italia. E’ una sfida stimolante per me. Berlusconi? Ho sentito Galliani. Non ho ancora sentito il Presidente. Lo sentirò in questi giorni.»