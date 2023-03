Shevchenko: «Kane è un campione, non gli va lasciato spazio». Da centroavanti a centroavanti, l’analisi sull’avversario dell’ex rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha parlato della sfida di questa sera tra Tottenham e Milan. Ecco le parole su Kane:

KANE – «E’ un giocatore che in qualsiasi secondo ti può mettere in difficoltà. E’ un campione che gioca per la squadra, un vero leader, non gli va lasciato un centimetro di spazio. Thiaw e la difesa, e con loro tutta la squadra, dovranno essere capaci di una gara attentissima, senza la minima sbavatura. Serate così possono portarti a un livello superiore».

