Shamrock Rovers-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Shamrock Rovers-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il secondo turno preliminare di Europa League

Shamrock Rovers-Milan streaming: ci siamo, la stagione rossonera sta ufficialmente iniziando. Gli uomini di Pioli si ritroveranno immediatamente di fronte ad un incontro da dentro o fuori, dal quale passano molte ambizioni per il futuro e soprattutto diverse scelte di mercato. I biancoverdi sono la squadra capolista del massimo campionato d’Irlanda con 29 punti racimolati nelle prime 11 partite: si tratta di una formazione ampiamente rodata e soprattutto in condizione atletica favorevole: l’ultima gara ha visto lo Shamrock imporsi sul Cork City per 3-0. Qualora i rossoneri dovessero riuscire a prevalere, al terzo turno affronterebbero una tra Bodø/Glimt e Žalgiris Vilnius.

Shamrock Rovers-Milan streaming e diretta tv

Shamrock Rovers-Milan è in programma giovedì 17 settembre 2020 alle ore 20:00 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Shamrock Rovers-Milan, ultime e probabili formazioni

SHAMROCK ROVERS – La compagine irlandese dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3. In difesa, a protezione del portiere Mannus, agiranno Grace, Lopes e Callan. In mezzo al campo vedremo O’Neill e McEneff, mentre sulle fasce dovrebbero agire Finn e Lafferty. In attacco Burke, Greene Marshall e Byrne

MILAN – Confermato il 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma. In difesa Gabbia sostituirà l’infortunato Romagnoli e farà coppia con Kjaer. Terzini saranno Calabria da una parte e Theo Hernandez dell’altra. A centrocampo spazio alla vecchia certezza: il duo Bennacer-Kessie. Sicuro titolare sarà anche Calhanoglu in posizione di trequartista e Castillejo sulla fascia destra. Leggero dubbio invece sulla sinistra, con Saelemaekers ancora in vantaggio su Brahim Diaz. In attacco dovrebbe esserci dal primo minuto Ibra. Qualora non dovesse farcela, è pronto il giovane Colombo.

PROBABILE FORMAZIONE SHAMROCK ROVERS (3-4-3) – Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

Shamrock Rovers-Milan, la designazione arbitrale

Nella giornata di oggi la UEFA ha comunicato la designazione arbitrale per la prossima sfida di Europa League Shamrock Rovers-Milan, in programma il prossimo giovedì, valida per il secondo turno preliminare. Di seguito la squadra:

Arbitro

Ádám Farkas (HUN)

Assistenti arbitrali

Balázs Szert (HUN)

Gergo Vigh-tarsonyi(HUN)

Quarto uomo

Ferenc Karakó (HUN)